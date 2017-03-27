Труп осужденного найден в СИЗО Нижнего Тагила: в предсмертной записке мужчина просит прощения у близких

В нижнетагильском СИЗО №3 найден труп осужденного. 23 марта в СИЗО на Сан-Донато в Нижнем Тагиле во время обхода было обнаружено тело 29-летнего осужденного. При трупе находилась предсмертная записка с обращением к родственникам и близким. В ней мужчина просил у них прощения.
Ранее мужчина был осужден по нескольким статьям: угон, кража, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Обвиняемый подал апелляцию в вышестоящий суд.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося. Признаков причастности к смерти третьих лиц не имеется, сообщает агентство «Между строк».
Комментируя происшествие, правозащитница Лариса Захарова написала в своем аккаунте в соцсети, что это уже вторая смерть заключённого под присмотром начальника СИЗО Рафика Зинатуллина.