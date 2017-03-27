Владельцы «резиновой квартиры» в Ревде фиктивно прописали в ней 23 мигранта

Полицейскими Ревды возбуждены уголовные дела в отношении безработных местных жителей 1966 и 1968 г. р., которые занимались фиктивной постановкой на учет по месту пребывания иностранных граждан. Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, при обходе частного жилого сектора правоохранители в одном из домов обнаружили несколько иностранных граждан, проживающих там, но зарегистрированных по другому адресу.
Началась проверка, в ходе которой было установлено: в квартире, принадлежащей двум мужчинам, зарегистрировано 23 мигранта. Тем самым мужчины нарушили действующее законодательство РФ и способствовали росту количества нелегальных мигрантов.
В содеянном собственники квартиры сознались, им грозит до трех лет тюрьмы.