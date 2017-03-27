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Новости Нижнего Тагила

Владельцы «резиновой квартиры» в Ревде фиктивно прописали в ней 23 мигранта

27 марта 2017, 09:15Добавить новость
Свердловская область,Ревда,мигранты,прописка,уголовное дело,квартира,недвижимость
Полицейскими Ревды возбуждены уголовные дела в отношении безработных местных жителей 1966 и 1968 г. р., которые занимались фиктивной постановкой на учет по месту пребывания иностранных граждан. Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, при обходе частного жилого сектора правоохранители в одном из домов обнаружили несколько иностранных граждан, проживающих там, но зарегистрированных по другому адресу.
 
Началась проверка, в ходе которой было установлено: в квартире, принадлежащей двум мужчинам, зарегистрировано 23 мигранта. Тем самым мужчины нарушили действующее законодательство РФ и способствовали росту количества нелегальных мигрантов.
 
В содеянном собственники квартиры сознались, им грозит до трех лет тюрьмы.
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