Подросток из Асбеста получил топором по голове в день последнего звонка

В Асбесте последний звонок закончился ЧП: одного из выпускников ударили топором по голове.

Во время проведения праздничных мероприятий в день последнего звонка между 15-летним и 16-летним подростками произошел конфликт, который закончился дракой на автобусной остановке.





Младший ударил старшего мальчика топором по голове. Об этом свидетели произошедшего сообщили в дежурную часть полиции. На место ЧП выехала скорая помощь.





Подростку оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой для продолжения лечения. Началось расследование произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установить степень вреда, нанесенного подростку, сообщает Rupolit.