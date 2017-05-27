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Подросток из Асбеста получил топором по голове в день последнего звонка

27 мая 2017, 12:15Добавить новость
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В Асбесте последний звонок закончился ЧП: одного из выпускников ударили топором по голове.

Во время проведения праздничных мероприятий в день последнего звонка между 15-летним и 16-летним подростками произошел конфликт, который закончился дракой на автобусной остановке.

Младший ударил старшего мальчика топором по голове. Об этом свидетели произошедшего сообщили в дежурную часть полиции. На место ЧП выехала скорая помощь.

Подростку оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой для продолжения лечения. Началось расследование произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установить степень вреда, нанесенного подростку, сообщает Rupolit

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Комментарии (2)
Случайный Прохожий 27.05.2017 12:55:12 #
Поколение NEXT....начало.
Hisime 27.05.2017 16:48:30 #
В Асбесте выпускники по улицам передвигаются исключительно с топорами?  
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