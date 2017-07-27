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Новости Нижнего Тагила

Двое безработных жителей Нижнего Тагила пойдут под суд за заведомо ложные доносы

27 июля 2017, 14:30Добавить новость
алкоголь,деньги,кража,мошенничество,Нижний Тагил,полиция,суд

В Нижнем Тагиле возбудили 2 уголовных дела о заведомо ложных доносах. Правонарушителям грозят принудительные работы.

Безработная жительница поселка Сухоложский обратилась в Отделение полиции № 18 с заявлением об ограблении. 48-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждала, что из ее квартиры на ул. Цементной через открытое окно украли 5 000 рублей. Об уголовном наказании за дачу заведомо ложных показаний гражданка была предупреждена, но от своих слов не отказывалась. После опроса свидетелей оперативники установили, что показания были ложными.

 

Подобное заявление поступило также от 19-летнего молодого человека, проживающего на Красном Камне. Он тоже нигде не работает. По словам мужчины, неизвестный открыто украл у него на улице дорогой телефон, документы и деньги в размере 1500 рублей. Он утверждал, что телефон подарила его подруга, которая этот факт отрицает. Позже молодой человек сознался, что в действительности никакого ограбления не было.

 

По информации от МУ МВД «Нижнетагильское», в отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по факту предоставления ложных показаний (ч. 2 ст. 306 УК РФ). После проведения судебного заседания им может грозить не только штраф, но и принудительные работы сроком до 3 лет.

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