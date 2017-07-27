| регистрация
Новости Нижнего Тагила

7-летняя девочка стала свидетельницей убийства своей матери и ранила ножом преступника в поселке под Иркутском

27 июля 2017, 17:30Добавить новость
смерть,суд,убийство,уголовное дело,женщина,ребенок,ножевое ранение,иркутская область

В поселке под Иркутском произошла трагедия – 18-летний мужчина убил женщину, ранил ребенка, но при этом пострадал сам.

Как пишет «Комсомольская правда», молодой мужчина с целью ограбления пробрался в частный дом, где проживала женщина, ее муж и их 7-летняя дочь. В момент совершения преступления хозяйка дома застала грабителя и выгнала его. Мужчина убежал, но потом решил вернуться, испугавшись, что хозяйка напишет на него заявление в полицию.

Между злоумышленником и женщиной завязалась перепалка, в ходе которой он ранил ее несколько раз ножом. На крики вышла дочь потерпевшей, которая стала свидетельницей преступления. Она набросилась на мужчину и ранила его ножом, он нанес ребенку ответное ранение и убежал.

Глава семьи был на работе. К счастью, ребенка удалось спасти, она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый задержан, его ждет суд. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Серова хвастался своим друзьям фотографиями мертвой подруги: через 40 минут его задержала полиция
26 мая, 14:00
1 4
7-летний ребенок заживо сгорел в сарае в Саратовской области
вчера, 17:00
0 2
17-летний молодой человек из Волгоградской области убил месячную девочку за отказ её 19-летней матери от интима (ФОТО)
23 июля, 10:30
0 5
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 272
Подписаться на новости