7-летняя девочка стала свидетельницей убийства своей матери и ранила ножом преступника в поселке под Иркутском

В поселке под Иркутском произошла трагедия – 18-летний мужчина убил женщину, ранил ребенка, но при этом пострадал сам.

Как пишет «Комсомольская правда», молодой мужчина с целью ограбления пробрался в частный дом, где проживала женщина, ее муж и их 7-летняя дочь. В момент совершения преступления хозяйка дома застала грабителя и выгнала его. Мужчина убежал, но потом решил вернуться, испугавшись, что хозяйка напишет на него заявление в полицию.





Между злоумышленником и женщиной завязалась перепалка, в ходе которой он ранил ее несколько раз ножом. На крики вышла дочь потерпевшей, которая стала свидетельницей преступления. Она набросилась на мужчину и ранила его ножом, он нанес ребенку ответное ранение и убежал.





Глава семьи был на работе. К счастью, ребенка удалось спасти, она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый задержан, его ждет суд.