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Новости Нижнего Тагила

Газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил» взорвался в районе города Ивдель в Свердловской области (ВИДЕО)

27 июля 2017, 20:05Добавить новость
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В районе города Ивдель произошёл взрыв газопровода. О столбе пламени высотой с 20-ти этажный дом сообщили пользователи социальных сетей.

В 21 километре на северо-востоке от Ивделя взорвался газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил». Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором видно, что высота столба пламени превышает двадцатиэтажный жилой дом.

Как сообщает Ura.ru, пострадавших не оказалось. Причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло. На месте работают аварийно-спасательные команды.


Видео: Ura.ru

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