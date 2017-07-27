Газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил» взорвался в районе города Ивдель в Свердловской области (ВИДЕО)

В 21 километре на северо-востоке от Ивделя взорвался газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил». Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором видно, что высота столба пламени превышает двадцатиэтажный жилой дом.



Как сообщает Ura.ru, пострадавших не оказалось. Причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло. На месте работают аварийно-спасательные команды.





Видео: Ura.ru