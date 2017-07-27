Мигрант изнасиловал 6-летнюю девочку в Челябинской области

Еще один случай насилия в отношении ребенка произошел на Урале.

В Челябинской области мигрант заманил 6-летнюю девочку, гуляющую без присмотра взрослых, в заброшенный дом, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Полиции быстро удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний мигрант, уже довольно долго проживающий на территории муниципалитета.





Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет, пишет «Комсомольская правда».





Напомним, накануне в Свердловской области пьяный мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку.