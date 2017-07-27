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Новости Нижнего Тагила

Мошенники заставили жительницу Верхней Пышмы заплатить налог на «выигранный» автомобиль

27 июля 2017, 06:30Добавить новость
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В Верхней Пымше местная жительница пострадала от рук мошенников, которые подстроили её «победу» в конкурсе с главным призом – автомобилем.

Девушка получила сообщение на телефон с текстом о выигрыше автомобиля и ссылкой на сайт, где значилось её имя. Обрадованная удачей «победительница» обратилась к оператору с вопросом, как ей можно получить подарок. Оказалось, что автомобиль находится в Москве, поэтому жительнице Пышмы предложили забрать приз деньгами. Но чтобы это сделать, необходимо заплатить налог на выигрыш.

В общей сумме с девушки выманили 43,5 тысячи рублей. Денег на счет в банке за обещанный приз, конечно, ей не перечислили. Пострадавшая обратилась в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», передают «Ведомости-Урал».

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