Мошенники заставили жительницу Верхней Пышмы заплатить налог на «выигранный» автомобиль

Девушка получила сообщение на телефон с текстом о выигрыше автомобиля и ссылкой на сайт, где значилось её имя. Обрадованная удачей «победительница» обратилась к оператору с вопросом, как ей можно получить подарок. Оказалось, что автомобиль находится в Москве, поэтому жительнице Пышмы предложили забрать приз деньгами. Но чтобы это сделать, необходимо заплатить налог на выигрыш.



В общей сумме с девушки выманили 43,5 тысячи рублей. Денег на счет в банке за обещанный приз, конечно, ей не перечислили. Пострадавшая обратилась в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», передают «Ведомости-Урал».