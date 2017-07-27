Напавшего на медиков пьяного жителя Каменска-Уральского связали бинтами

Скорую помощь для избитого мужчины вызвала проходившая мимо молодая пара. После того, как медики прибыли по вызову, они отвели мужчину в салон машины. Однако внутри он начал буйствовать, схватил сумку с медикаментами, начал отбирать её у фельдшера. Врачи вытолкнули мужчину из кареты скорой помощи и, действуя по инструкции, заперлись внутри. Тогда нападавший начал пинать машину, разбил боковое зеркало.



После гнев мужчины переместился на молодого человека, который вызвал бригаду скорой помощи. Он начал гоняться за ним по двору с угрозами. Наконец, убегавший молодой человек повалил буйного мужчину на землю и удерживал до приезда полиции. Сотрудники скорой помощи помогли зафиксировать лежащего, связав руки и ноги бинтами.



Через полчаса к месту конфликта прибыл пеший наряд ППС, вслед за ним приехала дежурная машина. Чуть позже подоспела группа немедленного реагирования, сообщает KU66.ru. В пресс-службе полиции данный инцидент прокомментировать не смогли.