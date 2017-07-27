| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Напавшего на медиков пьяного жителя Каменска-Уральского связали бинтами

27 июля 2017, 21:00Добавить новость
алкоголь,больница,город,насилие,полиция,происшествие,Каменск-Уральский,скорая помощь,нападение,алкогольное опьянение
Во вторник, 25 июля, бригада скорой помощи выехала на вызов по улице Каменская 31 в Каменск-Уральском. На тротуаре возле дома сидел избитый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Но вместо того, чтобы принять оказываемую помощь, избитый набросился на врачей.

Скорую помощь для избитого мужчины вызвала проходившая мимо молодая пара. После того, как медики прибыли по вызову, они отвели мужчину в салон машины. Однако внутри он начал буйствовать, схватил сумку с медикаментами, начал отбирать её у фельдшера. Врачи вытолкнули мужчину из кареты скорой помощи и, действуя по инструкции, заперлись внутри. Тогда нападавший начал пинать машину, разбил боковое зеркало.

После гнев мужчины переместился на молодого человека, который вызвал бригаду скорой помощи. Он начал гоняться за ним по двору с угрозами. Наконец, убегавший молодой человек повалил буйного мужчину на землю и удерживал до приезда полиции. Сотрудники скорой помощи помогли зафиксировать лежащего, связав руки и ноги бинтами.

Через полчаса к месту конфликта прибыл пеший наряд ППС, вслед за ним приехала дежурная машина. Чуть позже подоспела группа немедленного реагирования, сообщает KU66.ru. В пресс-службе полиции данный инцидент прокомментировать не смогли.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня, 19:35
4 3
7
Полуторагодовалая девочка была изнасилована пьяным жителем Свердловской области
25 июля, 10:54
4 15
5
Двое мужчин устроили поножовщину на Вагонке в Нижнем Тагиле
22 июля, 11:45
2 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 63
Подписаться на новости