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Новости Нижнего Тагила

Шестилетняя девочка пострадала от нападения леопарда в контактном зоопарке Саратова

27 июля 2017, 19:05Добавить новость
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В одном из контактных зоопарков Саратова леопард набросился на группу детей. После нападения была госпитализирована шестилетняя девочка.

26 июля группа из 4 детей и одной женщины посетила контактный зоопарк в городе Саратов. Они зашли в клетку к леопарду в тот момент, когда работника зверинца рядом не было.

Как сообщают Известия, хищник накинулся вначале на одного из мальчиков, а потом бросился на шестилетнюю девочку. В результате нападения девочка получила повреждения в области шеи и была госпитализирована.


Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением против владельцев зоопарка. На месте нападения работают сотрудники полиции.

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Комментарии (1)
Матвей Лукич 27.07.2017 19:30:42 #
они бы ещё льва в контактный зоопарк притащили. Д.Б!
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