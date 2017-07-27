Шестилетняя девочка пострадала от нападения леопарда в контактном зоопарке Саратова

В одном из контактных зоопарков Саратова леопард набросился на группу детей. После нападения была госпитализирована шестилетняя девочка.

26 июля группа из 4 детей и одной женщины посетила контактный зоопарк в городе Саратов. Они зашли в клетку к леопарду в тот момент, когда работника зверинца рядом не было.



Как сообщают Известия, хищник накинулся вначале на одного из мальчиков, а потом бросился на шестилетнюю девочку. В результате нападения девочка получила повреждения в области шеи и была госпитализирована.



Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением против владельцев зоопарка. На месте нападения работают сотрудники полиции.