Возмущенные жители Екатеринбурга атаковали цистерну Водоканала (ФОТО)

Дома по улице Армавирской в Екатеринбурге который день стоят без воды. Местные жители опустошают прилавки магазинов в поисках питьевой воды и атакуют цистерны Водоканала.

Жители домов по улице Армавирской в Екатеринбурге остались без воды на неопределенный срок. Сейчас воду им доставляют цистернами Водоканала, однако вчера вечером цистерна приехала наполовину пустой. Возмущенная толпа из полутора сотен человек окружила машину с требованием уладить ситуацию. По словам водителя, новая машина с водой должна приехать только завтра не раньше обеда. Некоторые жители ушли домой ни с чем.

Как рассказывает один из местных жителей Анатолий, сначала перекрыли горячую воду, а на днях в кранах закончилась и холодная. От безысходности жители домов на Армавирской начали опустошать прилавки магазинов, где от такого нашествия уже не осталось питьевой воды.





Фото: Е1



Как сообщает Интересный Екатеринбург, МУП Водоканал опроверг слова водителя и обещал выслать машину с водой на Армавирскую уже завтра утром. Информации о том, когда в квартиры жителей вновь начнет поступать вода, сейчас нет даже у предприятия. Представитель МУП Водоканал рассказал, что холодную воду перекрыли из-за лопнувшей от старости трубы. Пока не известно, когда удастся привести ее в порядок, но ремонтники работают усиленно.