25-летний байкер скончался при столкновении с внедорожником в Свердловской области (ФОТО)

Вечером 26 августа в поселке Бисерть Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний байкер с 27-летней пассажиркой выезжал на главную полосу на мигающий желтый сигнал светофора и не пропустил внедорожник «Хендай Крета».





Из-за мощного столкновения мотоциклист скончался на месте, девушка была госпитализирована в местную больницу с серьезными повреждениями. У нее диагностировали сильное сотрясение, черепно-мозговая травма, перелом правого бедра и рваная рана левой кисти.





Внедорожник после удара врезался в придорожное ограждение, его водитель не пострадал. В ГИБДД Свердловской области сейчас устанавливают полную картину происшествия, проходит проверка, пишет Е1.





Фото: Е1