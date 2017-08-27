25-летний байкер скончался при столкновении с внедорожником в Свердловской области (ФОТО)

В результате столкновения мотоцикла и иномарки в Свердловской области погиб мотоциклист, его пассажирка находится в больнице с тяжелыми травмами.
Вечером 26 августа в поселке Бисерть Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний байкер с 27-летней пассажиркой выезжал на главную полосу на мигающий желтый сигнал светофора и не пропустил внедорожник «Хендай Крета».
Из-за мощного столкновения мотоциклист скончался на месте, девушка была госпитализирована в местную больницу с серьезными повреждениями. У нее диагностировали сильное сотрясение, черепно-мозговая травма, перелом правого бедра и рваная рана левой кисти.
Внедорожник после удара врезался в придорожное ограждение, его водитель не пострадал. В ГИБДД Свердловской области сейчас устанавливают полную картину происшествия, проходит проверка, пишет Е1.
Фото: Е1