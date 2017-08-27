ВАЗ-2114 попал под фуру в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

«МАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. LADA попала под фуру и получила серьезные повреждения.

В Екатеринбурге 24 августа произошло ДТП с участием большегруза и легковой машины на проспекте Космонавтов. Водитель тягача «МАЗ» перестраивался из средней полосы в левую и не заметил ВАЗ-2114.

Молодой человек за рулем легковушки утверждает, что ехал со скоростью 60 км/ч. Большегруз сворачивал на его полосу без включенного поворотника. Заметив маневр, водитель ВАЗ-2114 резко затормозил. Однако столкновения избежать не удалось, и тягач подмял под себя легковушку.

LADA получила серьезные повреждения, ее водитель не пострадал. Как оказалось, оба участника ДТП не являются жителями Екатеринбурга – владельцем фуры оказался уроженец Омска, а водителем легковушки – пермяк. По факту происшествия ведется проверка, пишет газета «Вечерние Ведомости».





Фото: «Вечерние Ведомости»



