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Новости Нижнего Тагила

ВАЗ-2114 попал под фуру в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

27 августа 2017, 14:42Добавить новость
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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга тягач «МАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. LADA попала под фуру и получила серьезные повреждения.

В Екатеринбурге 24 августа произошло ДТП с участием большегруза и легковой машины на проспекте Космонавтов. Водитель тягача «МАЗ» перестраивался из средней полосы в левую и не заметил ВАЗ-2114.

 

Молодой человек за рулем легковушки утверждает, что ехал со скоростью 60 км/ч. Большегруз сворачивал на его полосу без включенного поворотника. Заметив маневр, водитель ВАЗ-2114 резко затормозил. Однако столкновения избежать не удалось, и тягач подмял под себя легковушку.

 

LADA получила серьезные повреждения, ее водитель не пострадал. Как оказалось, оба участника ДТП не являются жителями Екатеринбурга – владельцем фуры оказался уроженец Омска, а водителем легковушки – пермяк. По факту происшествия ведется проверка, пишет газета «Вечерние Ведомости».

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Фото: «Вечерние Ведомости» 

 
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