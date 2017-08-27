Здание торгового центра в Камышлове принадлежащее помощнику кандидата в губернаторы было расстреляно из нарезного ружья (ФОТО)

26 августа неизвестные расстреляли здание строящегося торгового центра на улице Карла Маркса в Камышлове. В трёх окнах мансардного этажа остались следы от пуль, которые используют для стрельбы из нарезного ружья.



Объект принадлежит предпринимателю и общественнику Павлу Грибкову. Павел является помощником кандидата в губернаторы Свердловской области Дмитрия Ионина. Предприниматель считает, что произошедшее связано с его предпринимательской и политической деятельностью.



Павел Грибков составил заявление в полицию, передают «Вечерние ведомости. Екатеринбург». В нём предприниматель просит привлечь виновных по статье 213 УК РФ «Хулиганство».



В начале мая строящийся торговый центр подожгли неизвестные. Обращение в полицию не дало результата, личности виновных в причинении вреда на 250 000 рублей не были установлены.

Фото: Вечерние ведомости. Екатеринбург