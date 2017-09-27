Две машины столкнулись на перекрёстке Циолковского-Пархоменко в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

27 сентября на перекрёстке Циолковского-Пархоменко произошла авария с участием иномарки и автомобиля ВАЗ.



На видео с городских камер видно, как белая иномарка попыталась совершить поворот на перекрёстке, и в этот момент в неё на полном ходу влетел автомобиль «ВАЗ». От удара иномарку отбросило к правой стороне полосы, «ВАЗ» протаранил ограждение и продолжил движение по обочине.



Судя по видеозаписи с канала портала «С Тагила» водитель иномарки не пострадал, и через какое-то время вышел из салона машины. Состояние автомобиля «ВАЗ» и его водителя после столкновения остаются неизвестными.

Видео: Youtube-канал портала «С Тагила»