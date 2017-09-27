Две школьницы изнасилованы в Красноуфимске

В Красноуфимске изнасиловали двух девочек – 17 и 15 лет.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый.





Полковник Валерий Горелых прокомментировал ситуацию:





Такое ЧП действительно произошло. Благодаря оперативности сотрудников территориального ОВД, подозреваемый был задержан. Сейчас его проверяют на причастность к иным преступлениям.



Предполагаемый преступник заключен под стражу, полиция выясняет все обстоятельства случившегося. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена медицинская экспертиза пострадавших, пишет Е1.