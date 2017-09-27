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Новости Нижнего Тагила

Две школьницы изнасилованы в Красноуфимске

27 сентября 2017, 08:30Добавить новость
насилие,полиция,происшествие,уголовное дело,Красноуфимск,изнасилование,школьница

В Красноуфимске изнасиловали двух девочек – 17 и 15 лет.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый.

Полковник Валерий Горелых прокомментировал ситуацию:

Такое ЧП действительно произошло. Благодаря оперативности сотрудников территориального ОВД, подозреваемый был задержан. Сейчас его проверяют на причастность к иным преступлениям.


Предполагаемый преступник заключен под стражу, полиция выясняет все обстоятельства случившегося. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена медицинская экспертиза пострадавших, пишет Е1.

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