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Новости Нижнего Тагила

Грабившие салоны связи подростки в Екатеринбурге задержаны полицией (ФОТО)

27 сентября 2017, 15:00Добавить новость
Екатеринбург,подростки,полиция,уголовное дело,ограбление,салон сотовой связи,задержание,криминал

Четверо молодых людей подозреваются в серии грабежей в столице Урала.

Следователи вычислили и нашли подозреваемых в серии грабежей салонов сотовой связи. Напомним, что только 18 сентября злоумышленники ограбили 2 салона – «Связной» и «Евросеть».

 

Как пишет E1.ru, подозреваемыми оказались четверо молодых людей. Они много раз привлекались к ответственности, но ребята избегали наказания из-за своего возраста.

 

Сейчас троим из четверых задержанных есть 18 лет. В их отношении заведены уголовные дела. Некоторые уже рассматриваются судом.

 

Следователи доказали причастность юных грабителей к 18 эпизодам разбоя и 32 эпизодам кражи имущества. 12 краж юные воры совершили в салонах сотовой связи.

 

Максимальное наказание за подобные преступления – 10 лет лишения свободы.

 

Екатеринбург,подростки,полиция,уголовное дело,ограбление,салон сотовой связи,задержание,криминал
Фото: E1.ru

 

 
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