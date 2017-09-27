Рабочий из Туринска погиб от удара электрическим током

27 сентября группа рабочих осуществляла ремонт тепловой сети у одного из домов Туринска. Мужчина при оказании помощи водителю автокрана взял в руки металлическую стропу и получил удар током. От полученных повреждений 45-летний рабочий скончался на месте.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, по предварительной версии следствия, при подготовке автокрана рабочие нарушили технику безопасности и не обесточили близлежащие линии электропередач. Из-за этого между погибшим рабочим и стропой автокрана проскочила электрическая дуга.
На данный момент следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники СКР проводят расследование всех обстоятельств дела, изучают регламенты по безопасности и правилам труда, опрашивают свидетелей.
Рабочий из Туринска погиб от удара электрическим током27 сентября 2017, 21:35Добавить новость
27 сентября группа рабочих осуществляла ремонт тепловой сети у одного из домов Туринска. Мужчина при оказании помощи водителю автокрана взял в руки металлическую стропу и получил удар током. От полученных повреждений 45-летний рабочий скончался на месте.
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