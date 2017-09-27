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Новости Нижнего Тагила

Водитель КамАЗа погиб в ДТП с трактором под Ирбитом

27 сентября 2017, 19:00Добавить новость
авария,авто,дорога,насилие,Свердловская область,смерть,транспорт,Ирбит
Трактор столкнулся с грузовиком на участке свердловской трассы в районе Ирбита. Водитель КамАЗа скончался.

Утром 26 сентября на 73 километре свердловской автодороги под Ирбитом произошло смертельное ДТП с участием трактора и грузовика с прицепом.

 

Как рассказали в областном ГИБДД, столкновение произошло во время обгона. Водитель КамАЗа решился на маневр в тот момент, когда трактор уже выехал на встречную полосу.  

 

КамАЗ врезался в трактор и съехал на обочину. 60-летний водитель грузовика скончался от полученных травм до приезда медиков, пишет «Наша Газета».

 
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