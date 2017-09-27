Водитель КамАЗа погиб в ДТП с трактором под Ирбитом

Утром 26 сентября на 73 километре свердловской автодороги под Ирбитом произошло смертельное ДТП с участием трактора и грузовика с прицепом.

Как рассказали в областном ГИБДД, столкновение произошло во время обгона. Водитель КамАЗа решился на маневр в тот момент, когда трактор уже выехал на встречную полосу.

КамАЗ врезался в трактор и съехал на обочину. 60-летний водитель грузовика скончался от полученных травм до приезда медиков, пишет «Наша Газета».