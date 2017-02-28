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Новости Нижнего Тагила

11 человек эвакуировались через окно при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

28 февраля 2017, 13:55Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,пожар,ЧП,огонь,эвакуация,тушение
Пожарные уральской столицы спасли 26 человек, эвакуировав их из горящего дома, сообщает «Областная газета» Сегодня утром в одной из квартир на 2-м этаже жилого дома в Екатеринбурге произошло возгорание. Была вызвана пожарная служба. 

Оперативно прибывшие на место ЧП огнеборцы организовали эвакуацию людей из здания. 15 человек смогли выйти из дома по лестницам, 11 человек были эвакуированы через окна с помощью специальных устройств - трехколенных лестниц. Среди них были трое детей. 

Огонь на 30 кв. м. был быстро локализован. Были проведены проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате грамотных действий пожарных никто не пострадал.
© TagilCity.ru
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