4-летний мальчик выпал из окна в сугроб в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Консьержка дома рассказала журналистам Life.ru, что малыш был одет совсем как для улицы – в сапожки, комбинезон. Однако рыдающая мать, вошедшая в подъезд с ребенком на руках сообщила, что мальчик выпал из окна.



Женщина провела с ним около двух минут, пока родители встречали скорую помощь. Малыш пожаловался консьержке на боль в животе и рассказал ей, что хотел полетать.



Сообщается, что ребенок упал в большой сугроб, который смягчил падение. В полиции по данному факту проводят проверку.

Видео с сайта Life.ru