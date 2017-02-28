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4-летний мальчик выпал из окна в сугроб в Екатеринбурге (ВИДЕО)

28 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге вечером 26 февраля из окна квартиры на третьем этаже выпал 4-летний мальчик. Он хотел догнать папу, который ушел встречать маму с работы примерно в 23:30.

Консьержка дома рассказала журналистам Life.ru, что малыш был одет совсем как для улицы – в сапожки, комбинезон. Однако рыдающая мать, вошедшая в подъезд с ребенком на руках сообщила, что мальчик выпал из окна. 

Женщина провела с ним около двух минут, пока родители встречали скорую помощь. Малыш пожаловался консьержке на боль в животе и рассказал ей, что хотел полетать. 


Сообщается, что ребенок упал в большой сугроб, который смягчил падение. В полиции по данному факту проводят проверку.

 

Видео с сайта Life.ru

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