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Газель была конфискована в Екатеринбурге за долги владельца перед приятелем (ФОТО)

28 февраля 2017, 14:20Добавить новость
авто,Екатеринбург,судебные приставы,газель,долг,имущество,деньги
За долги перед физическим лицом на одной из овощебаз Екатеринбурга была конфискована малотоннажная «ГАЗель», сообщает УФССП Свердловской области. Мужчина по имени Насиб задолжал своему бизнес-партнеру Асадуллаху более 350 000 рублей. Условия договора займа он не выполнил и деньги вернуть не смог.

Взыскатель обратился в службу судебных приставов, которая разрешила возникшую проблему. Они разыскали грузовой автомобиль, принадлежащий должнику: ТС находилось на овощебазе №4 в Екатеринбурге.

Правда, пользовался им не владелец авто, а некий Фируз. Приставы сопротивления своим законным действиям не встретили, так как водитель попросту сбежал от сотрудников УФССП. Ключи от «ГАЗели» и регистрационное свидетельство он успел передать приставам.

На месте был составлен акт описи и ареста изъятого автомобиля, ТС было передано на ответственное хранение заявителю.
авто,Екатеринбург,судебные приставы,газель,долг,имущество,деньги
Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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