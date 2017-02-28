Газель была конфискована в Екатеринбурге за долги владельца перед приятелем (ФОТО)

За долги перед физическим лицом на одной из овощебаз Екатеринбурга была конфискована малотоннажная «ГАЗель», сообщает УФССП Свердловской области. Мужчина по имени Насиб задолжал своему бизнес-партнеру Асадуллаху более 350 000 рублей. Условия договора займа он не выполнил и деньги вернуть не смог.
Взыскатель обратился в службу судебных приставов, которая разрешила возникшую проблему. Они разыскали грузовой автомобиль, принадлежащий должнику: ТС находилось на овощебазе №4 в Екатеринбурге.
Правда, пользовался им не владелец авто, а некий Фируз. Приставы сопротивления своим законным действиям не встретили, так как водитель попросту сбежал от сотрудников УФССП. Ключи от «ГАЗели» и регистрационное свидетельство он успел передать приставам.
На месте был составлен акт описи и ареста изъятого автомобиля, ТС было передано на ответственное хранение заявителю.
Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области