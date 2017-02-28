Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром на перекрёстке улиц Фрунзе и Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Столкновение произошло неподалеку от кинотеатра «Урал» при подъеме со стороны улицы Вогульской.

Сейчас дорога на этом подъёме скользкая и большегрузы не всегда могут сразу тронуться с места так как колёса имеют плохое сцепление с дорогой. Поэтому у грузовика появляется необходимость немного отъехать назад и потом уже продолжить движение вперёд. Как правило, близко подъехавшие сзади водители оказываются в «слепой зоне» большегруза. Стоящая сзади Honda оказалась слишком близко и грузовик отбойником задел автомобиль, -- пояснила редакции TagilCity.ru свидетельница ДТП.



В дежурной части ГИБДД сообщили, что виновником ДТП является водитель грузовика Scania.





Если водитель не уверен в состоянии автомобиля, то следует воздержаться от поездок, поскольку погодные условия нестабильные. Нужно пользоваться ремнями безопасности и при наличии в салоне детей до 12 лет - детскими удерживающими устройствами, -- отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Также сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям соблюдать такую дистанцию до движущегося транспортного средства, которая бы позволила избежать столкновения.



