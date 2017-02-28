Машина с тремя взрослыми и грудным ребенком загорелась под Нижним Тагилом прямо во время движения

Иномарка сгорела буквально на ходу. К счастью, водитель и пассажиры успели выскочить из автомобиля. Травмированных нет, -- рассказали в отделе надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре на 134 километре автодороги Екатеринбург-Серов поступило в Нижний Тагил в 12:04. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожарные дознаватели называют короткое замыкание электропроводки наиболее вероятной причиной пожара.

Днём ранее в центре Нижнего Тагила во дворе многоэтажного дома неизвестные подожгли Mitsubishi Montero.