Пешеход попал под грузовик на трассе Екатеринбург – Серов и погиб на месте

Сегодня рано утром на 220-м километре Серовского тракта произошло ДТП. В сумерках водитель грузового автомобиля Isuzu не заметил на дороге мужчину, находившегося посередине дороги, и допустил наезд на пешехода.



Тормозить и предотвратить трагедию не было возможности: было уже слишком поздно. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.



Почему пешеход оказался в это время на шоссе, неизвестно. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.