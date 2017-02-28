Пешеход попал под грузовик на трассе Екатеринбург – Серов и погиб на месте

На трассе Серов-Екатеринбург произошло смертельное ДТП: пешеход попал под колеса грузового автомобиля, об этом сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Сегодня рано утром на 220-м километре Серовского тракта произошло ДТП. В сумерках водитель грузового автомобиля Isuzu не заметил на дороге мужчину, находившегося посередине дороги, и допустил наезд на пешехода.
Тормозить и предотвратить трагедию не было возможности: было уже слишком поздно. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Почему пешеход оказался в это время на шоссе, неизвестно. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.