Снежно-ледяные глыбы массово начали сходить с крыш многоквартирных домов Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

23 февраля с дома №23 по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле пласты снега съехали на пешеходную дорожку, ведущую к подъезду.

Вместе со снегом упали части недавно отремонтированной кровли. Ещё через день на дорожку перед подъездом упал дымоход, -- рассказал редакции TagilCity.ru житель этого дома.

Он добавил, что ТСЖ отказалось от обслуживания этого дома больше года назад. Поэтому очистка крыши от снега за всю зиму не была произведена ни разу. Арендатор одной из квартир в данном доме сообщила, что дом перестали обслуживать в связи отсутствием оплаты со стороны некоторых жильцов.





С крыши дома №16 по проспекту Строителей сходит снег вместе с арматурой ограждения. Управляющая компания, спустя пять дней, решила вопрос, скинув снег с краёв крыши. Однако на освободившееся место вскоре сползли новые подтаявшие пласты, -- пожаловалась тагильчанка.

На Вагонке крыши домов №15, 17 и 17А по улице Жуковского представлены в аналогичном виде.

Дверь второго подъезда в доме №17А из-за упавшего снега не открывается практически совсем, -- пояснила жительница соседнего дома.

Вдоль тротуара на проспекте Вагоностроителей стоит дом №31, сход снежной массы с которого остаётся лишь вопросом времени.





По тротуару часто ходят люди и надеемся, что никого не покалечит, -- говорит местная жительница.



22 декабря камера одного из домов на улице Жуковского засняла «второй день рождения» молодого человека, шедшего домой. Ледяная глыба упала буквально в нескольких сантиметрах от успевшего отскочить жителя дома.







За уборку наледи с балконов отвечают их владельцы. В связи с переменой погоды горожан просят своевременно очищать свои балконы от сосулек и льда.



Часть обращений тагильчан передана в раздел «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила.

Если заметили свисающий с крыши снег, то следует передать информацию в управляющую компанию, занимающуюся обслуживанием данного дома или в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» (ЕДДС) по телефону +7 (3435) 25-78-83.