| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила за взятку 70 тысяч рублей получил миллионный штраф и 6 лет колонии

28 февраля 2017, 10:45Добавить новость
Нижний Тагил,Роспотребнадзор,взятка,коррупция,суд,штраф,колония,Верхний Тагил
Бывший специалист Нижнетагильского отдела управления РПН по Свердловской области Сергей Кондратьев осужден на 6 лет лишения свободы за взятку в 70 тыс. руб.  Помимо этого мужчина заплатит штраф в размере 1 млн. 200 тыс. руб., пишет «Между строк».
 
Осужденный в минувшем году при осуществлении проверки зубной клиники в Верхнем Тагиле закрыл глаза на многочисленные нарушения за взятку в 20 тыс. руб. Аналогичный инцидент произошел позже при проверке аптеки в Верхнем Тагиле. Не заметить нарушения чиновнику помогла взятка в размере 50 тыс. руб.
 
На момент следственных мероприятий по данным фактам мужчина находился под стражей. Приговор обвиняемому вынесен накануне и пока не вступил в законную силу.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Суд поставил точку в деле полицейского из Нижнего Тагила, «крышевавшего» проституток 6 марта 2016, 12:00 8
Главный инженер предприятия в Новоуральске получил 8,5 лет колонии строгого режима за получение взятки в 1 миллион рублей 23 ноября 2016, 19:50 1
Сотрудник Роспотребнадзора из Кировграда предстанет перед судом за взятки 25 августа 2016, 14:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 120
Подписаться на новости