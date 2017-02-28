| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ветеран Великой Отечественной войны выбросился из окна предположительно из-за смерти супруги в Екатеринбурге (ФОТО)

28 февраля 2017, 17:05Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,самоубийство,ветеран,пенсионер
Около жилого дома в уральской столице прохожие обнаружили труп 90-летнего мужчины, сообщают «Ведомости Урал». Вчера около 14:30, дети возвращались из школы и заметили лежащего на снегу пожилого человека. Живой он или нет, выяснить они не успели и, подняв глаза, увидели открытое окно в ближайшем доме. 

Хотели сообщить об этом в полицию и скорую, но сотрудники реанимации уже подъезжали к месту ЧП. Медики накрыли тело пленкой. Стало ясно: человек мертв. Прибыла и полиция. 

Как разъясняет ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области В. Н. Горелых, погибшим оказался 90-летний ветеран ВОВ. Недавно он потерял супругу, с которой прожил более 60 лет. После осмотра квартиры полицейские установили, что криминала в смерти мужчины нет. Предположительно, он совершил суицид в связи с недавней смертью жены. 

После проведения судебно-медицинской экспертизы будут установлены точные обстоятельства и причины смерти пожилого человека. 
Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,самоубийство,ветеран,пенсионер
Фото: пользователь Instagram @theisspirt
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Доставщица пенсии в Екатеринбурге убита и ограблена на 240 000 рублей 18 февраля, 13:00 1
Мужчина насмерть разбился при падении из окна пятого этажа в Екатеринбурге (ФОТО) 17 февраля, 12:04
49-летний инвалид поджег сарай и покончил с собой в Екатеринбурге (ФОТО) 17 февраля, 10:22

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 124
Подписаться на новости