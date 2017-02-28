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Новости Нижнего Тагила

Жительница Сухого Лога получила 11,5 лет колонии за убийство сожителя

28 февраля 2017, 11:40Добавить новость
Свердловская область,сухой лог,убийство,полиция,суд,происшествие,труп,следственный комитет
В Сухом Логу 44-летняя местная жительница в процессе конфликта, произошедшего на почве алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю многочисленные колото-резаные ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщает СК по Свердловской области, убийство произошло на улице Милицейской в Сухом Логу в квартире погибшего. 
 
Женщина покинула место преступления, и тело погибшего пролежало в квартире сутки, до момента обнаружения его родственниками. Изучив круг общения убитого, следователи вышли на его сожительницу и вскоре ее задержали.
 
Оказалось, что женщина в 2014 году освободилась из тюрьмы. Она отбывала наказание за убийство соседки.
 
Рецидивистка осуждена по ч.1 ст.105 УК РФ на 11 лет и 6 мес. С отбыванием наказания в колонии общего режима.
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