| регистрация
Новости Нижнего Тагила

11-летняя девочка получила рваную рану на лице и травму челюсти из-за гололёда на детской площадке в Нижнем Тагиле

28 марта 2017, 18:00Добавить новость
Нижний Тагил,прокуратура,Управляющая компания,гололед,дети,травма,больница,Щорса,Дзержинский район,проврека
В настоящее время инцидент, в результате которого несовершеннолетняя жительница Нижнего Тагила получила травму, расследуется прокуратурой Дзержинского района.

Как рассказали корреспондентам TagilCity.ru юристы, ребёнок получил травму из-за гололёда, который тогда наблюдался в Нижнем Тагиле повсеместно

 

4 марта 2017 года девочка 2006 года рождения, направляясь к качелям на детской игровой площадке, поскользнулась перед качелями и упала. Девочка получила травму в виде ушибленной рваной раны верхней губы, также получила травму верхней челюсти. Ребёнок был госпитализирован и находился на лечении в Городской больнице, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района. 


Сотрудники прокуратуры запрашивают документы у управляющей компании, обслуживающей двор домов 27 и 28 на ул. Щорса, а также проводят другие мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

 

В настоящее время по данному факту проводится весь комплекс проверочных мероприятий. Будут проанализированы все обстоятельства и факты, дана соответствующая правовая оценка, приняты меры прокурорского реагирования, в числе которых будет иск о компенсации вреда, причинённого малолетней в результате полученной травмы, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Комплексная федеральная программа нужна для решения проблемы ветшающих в Нижнем Тагиле многоквартирных домов (ФОТО) 20 марта, 15:20 1
Прокуратура не нашла гусениц в еде в столовой школы №36 Нижнего Тагила: выявлены иные нарушения санитарных норм 21 февраля, 12:50
Воспитанник детского дома-интерната в Екатеринбурге получил ожоги во время водных процедур 19 января, 13:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 248
Подписаться на новости