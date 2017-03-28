11-летняя девочка получила рваную рану на лице и травму челюсти из-за гололёда на детской площадке в Нижнем Тагиле

Как рассказали корреспондентам TagilCity.ru юристы, ребёнок получил травму из-за гололёда, который тогда наблюдался в Нижнем Тагиле повсеместно.

4 марта 2017 года девочка 2006 года рождения, направляясь к качелям на детской игровой площадке, поскользнулась перед качелями и упала. Девочка получила травму в виде ушибленной рваной раны верхней губы, также получила травму верхней челюсти. Ребёнок был госпитализирован и находился на лечении в Городской больнице, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района.



Сотрудники прокуратуры запрашивают документы у управляющей компании, обслуживающей двор домов 27 и 28 на ул. Щорса, а также проводят другие мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.