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Новости Нижнего Тагила

9 тысяч рублей пропали с карты Сбербанка у пенсионерки из Ревды

28 марта 2017, 12:40Добавить новость
Свердловская область,Ревда,банк,сбербанк,пенсионерка,кредит,деньги,обман
Пенсионерка из Ревды обратилась с заявлением в полицию – у женщины с карты «Сбербанка» пропали девять тысяч рублей. Как полагает потерпевшая, их могла похитить сотрудница банка, подключавшая ей услугу «Мобильный банк». Кредитную карту пенсионерке буквально навязали, когда она получала карту для перечисления пенсии. В кредитах пенсионерка ничего не понимает, пишет портал Ура.ру. Пожилой женщине объяснили, что если кредиткой не пользоваться полтора года, то она заблокируется и никаких проблем ее владелице не принесет.
 
Однако через несколько месяцев женщине пришло письмо о наличии долга на карте, которой она так и не успела воспользоваться. Она оплатила сумму в почти девять тысяч рублей и написала заявление в полицию.
 
В банке ситуацию пока не комментируют. Как предполагает потерпевшая, хищение могла произвести девушка, которая подключала ей «Мобильный банка». В момент обращения женщина не помнила свой номер телефона, тогда сотрудница банка убедила ее, что его указать необходимо, и зарегистрировала банк, вероятно, на собственный номер, через который и произошло хищение.
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