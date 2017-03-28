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Новости Нижнего Тагила

Актер фильма «Трудно быть Богом» Валерий Величко скончался в Екатеринбурге (ФОТО)

28 марта 2017, 10:20Добавить новость
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В столице Урала скончался актер Валерий Величко. Он умер на 75-м году жизни после длительной болезни. Заслуженный артист России должен был играть в спектакле Театра драмы, но заболел. Коллеги нашли ему временную замену, но никто не ожидал, что актер покинет театр уже навсегда, сообщает Е1.
 
Актер проработал в Екатеринбургском Драмтеатре 52 года, каждую роль он проживал, как маленькую жизнь. Постановки с его участием знакомы каждому свердловчанину, также он известен по фильму «Трудно быть Богом» и другим киноролям. 
 
Когда и где состоится прощание с Валерием Величко, пока неизвестно. 

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