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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль девушки загорелся на ходу в Екатеринбурге (ФОТО)

28 марта 2017, 10:30Добавить новость
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В Екатеринбурге ранним утром 28 марта на перекрестке Белинского-Щорса во время движения загорелась «Деу Нексия». Как сообщает владелица загоревшейся машины, она ехала на работу, когда ощутила в салоне неприятный запах. Прижавшись к обочине, она увидела огонь под капотом.
 
На помощь пришел мужчина, который проезжал мимо и заметил возгорание. Он позвонил в ЕДДС и пытался помочь девушке потушить машину огнетушителем.
 
Площадь возгорания составила 3 кв. м. Огонь тушили 2 единицы пожарной техники, пишет Е1. 

Это уже не первое подобное происшествие на этой неделе. Так, накануне спящий водитель едва не погиб в загоревшейся иномарке в Красноуфимске

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Фото: «Ночные новости» / E1.RU
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