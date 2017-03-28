Дорогая иномарка врезалась в бетономешалку: ДТП в Нижнем Тагиле попало на камеру (ВИДЕО)

24 марта на перекрёстке ул. Свердлова и пр. Дзержинского в Нижнем Тагиле произошло ДТП.
В 18:40 на перекрёстке столкнулись бетоносмеситель КамАЗ и Volkswagen Tiguan. Инцидент попал на кадры одного из автолюбителей, проезжавших в это время по ул. Свердлова.
Как можно видеть на кадрах, протараненный кроссовер был оттолкнут на несколько метров от перекрёстка разогнавшимся бетоносмесителем.
Поскольку удар пришёлся в противоположную от водителя сторону автомобиля Volkswagen, инцидент обошёлся без пострадавших.
В результате инцидента никто не пострадал, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Видео: delovoe.tv