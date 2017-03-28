| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб под поездом в Каменске-Уральском Свердловской области

28 марта 2017, 14:15Добавить новость
происшествие,Свердловская область,поезд,несчастный случай,мужчина,смерть,труп
В ночь на 28 марта на железнодорожной станции «Каменск-Уральский» произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает «Наша газета». На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что погибшим является 43-летний мужчина из Богдановича. Он находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под колеса движущегося состава. Точный маршрут, по которому передвигался поезд, пока неизвестен. 

Тело погибшего отправлено на экспертизу. Подробности ЧП будут выясняться. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
В Свердловской области за 2 дня двое мужчин попали под поезда: один из них погиб 23 сентября 2016, 10:55
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Красноуфимске 12 марта, 13:25
Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в Екатеринбурге и погиб под колесами грузового поезда 29 декабря 2016, 19:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 236
Подписаться на новости