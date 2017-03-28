Семеро детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением со спортивных сборов в Свердловской области

Сотрудники прокуратуры Свердловской области инициировали проверку в отношении спортивного комплекса «Курганово», где получили отравление семь детей и двое взрослых. 28 марта в городскую больницу Полевского с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 9 человек. Семь из них – юные спортсмены, приехавшие в СК «Курганово» из Новосибирска на спортивные сборы, а также двое взрослых – тренер и мама одного из детей.
Медики установили предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит. У больных наблюдались рвота, повышение температуры, боли в животе.
К участию в проверке подключились сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора, которые установят, были ли допущены нарушения СанПиНа в процессе приготовления пищи в столовой спортивного комплекса, а также на проверку взяты пробы пищи, смывов с оборудования пищеблока.
Инспекторам предстоит проверить договоры на поставку продуктов питания, опросить сотрудников администрации и персонал столовой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.