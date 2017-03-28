| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Семеро детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением со спортивных сборов в Свердловской области

28 марта 2017, 14:10Добавить новость
деньги,здоровье,проверка,прокуратура,ребенок,отравление,сборы,спортсмены
Сотрудники прокуратуры Свердловской области инициировали проверку в отношении спортивного комплекса «Курганово», где получили отравление семь детей и двое взрослых.  28 марта в городскую больницу Полевского с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 9 человек. Семь из них – юные спортсмены, приехавшие в СК «Курганово» из Новосибирска на спортивные сборы, а также двое взрослых – тренер и мама одного из детей. 

Медики установили предварительный диагноз  пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит. У больных наблюдались рвота, повышение температуры, боли в животе. 

К участию в проверке подключились сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора, которые установят, были ли допущены нарушения СанПиНа в процессе приготовления пищи в столовой спортивного комплекса, а также на проверку взяты пробы пищи, смывов с оборудования пищеблока.

Инспекторам предстоит проверить договоры на поставку продуктов питания, опросить сотрудников администрации и персонал столовой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Родители детсадовцев бьют тревогу из-за массовой эпидемии в дошкольном учреждении Екатеринбурга 20 февраля, 08:10
16-летний подросток погиб под поездом в Свердловской области 17 февраля, 08:20
Новорожденная девочка умерла в больнице Екатеринбурга: родители винят врачей 11 февраля, 09:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 21
Подписаться на новости