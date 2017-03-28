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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники полиции из Заречного избивали невиновных для получения признательных показаний

28 марта 2017, 09:00Добавить новость
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Суд Екатеринбурга накануне вынес приговор в отношении пятерых сотрудников полиции города Заречный, которые обвинялись в превышении должностных полномочий, а также пособничестве и сокрытии следов преступления.

Начальник отдела полиции Дубровин, заместитель начальника Махаев, начальник отдела уголовного розыска Маманов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Ударцев и начальник уголовного розыска из Тавды Куриленко расследовали дело об убийстве в 2014 году.

Признание Дубровин, Маманов и Ударцев «выбивали» из местных жителей, которые к делу не имели никакого отношения. Один из потерпевших после примененной к нему физической силы признался в том, чего не делал. Другой в ходе побоев получил разрыв селезенки и был госпитализирован. Известно о трех случаях применения насилия в отношении невиновных.

По решению суда обвиняемые были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет лишения свободы. Кроме того, они на определенное время были лишены права занимать должности в правоохранительных органах и специальных званий, передает прокуратура Свердловской области.

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