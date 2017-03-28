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Таксист из Екатеринбурга избил пассажира: пострадавшему требуется операция (ФОТО)

28 марта 2017, 08:10Добавить новость
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Таксист из службы «Везёт» в Екатеринбурге избил своего пассажира. Об этом рассказала жена пострадавшего редакции E1.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово. Евгений Потапов вместе с друзьями вызвали такси, чтобы доехать до места назначения в указанном районе. Однако у них не было наличных, но они знали, что банкомат находится в двух домах от места. Водитель повез пассажиров, чтобы те сняли деньги, но по дороге попросил одного из них выйти и напал на него, брызнув из перцового баллончика. Друзья успели выскочить из машины, а водитель уехал.

Пострадавший мужчина находится в больнице, у него перелом околоорбитной кости у глаза, ему потребуется операция. По словам жены Евгения, у ее мужа провал в памяти, и он не помнит, по каким причинам таксист так себя повел.

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Фото: E1.ru

 

Заявление от Евгения уже находится​ в полиции. В службе такси «Везёт» также проводят проверку и устанавливают личность водителя.

 

В минувшие выходные, напомним, водитель такси «Везёт» в Екатеринбурге травмировал девушку.

© TagilCity.ru
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