Таксист из Екатеринбурга избил пассажира: пострадавшему требуется операция (ФОТО)

Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово. Евгений Потапов вместе с друзьями вызвали такси, чтобы доехать до места назначения в указанном районе. Однако у них не было наличных, но они знали, что банкомат находится в двух домах от места. Водитель повез пассажиров, чтобы те сняли деньги, но по дороге попросил одного из них выйти и напал на него, брызнув из перцового баллончика. Друзья успели выскочить из машины, а водитель уехал.



Пострадавший мужчина находится в больнице, у него перелом околоорбитной кости у глаза, ему потребуется операция. По словам жены Евгения, у ее мужа провал в памяти, и он не помнит, по каким причинам таксист так себя повел.





Фото: E1.ru

Заявление от Евгения уже находится​ в полиции. В службе такси «Везёт» также проводят проверку и устанавливают личность водителя.

В минувшие выходные, напомним, водитель такси «Везёт» в Екатеринбурге травмировал девушку.