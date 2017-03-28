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Новости Нижнего Тагила

Тракторист погиб от падения на него кирпичной стены под Нижним Тагилом

28 марта 2017, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,смерть,труп,несчастный случай,кирпич,ЧП,Покровское
28 марта днем в пригороде Нижнего Тагила произошло ЧП – на птицефабрике в Покровском рабочего насмерть задавило кирпичной стеной.  Как сообщает АН «Между строк», мужчина работал трактористом, сегодня был его первый рабочий день. Он находился в гаражном боксе, где и произошел смертельный инцидент.
 
По предварительным данным, мужчина ехал задним ходом на тракторе и врезался в стену, которая обрушилась на него, от полученных травм 56-летний тракторист погиб.
 
На месте работает оперативно-следственная группа. Подробности происшествия станут известны позже, прокомментировали в ММУ МВД «Нижнетагильское».
© TagilCity.ru
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