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Новости Нижнего Тагила

Уралец застрелил недруга из ружья и получил 9 лет колонии

28 марта 2017, 16:05Добавить новость
Свердловская область,суд,уголовное дело,убийство,труп,ружье,Заречный
Девять лет колонии строгого режима получил житель Заречного за убийство своего знакомого, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.  23 ноября 2016 года 43-летний мужчина убил своего 32-летнего знакомого из охотничьего ружья. Во время совершения преступления обвиняемый находился в своем автомобиле на автотрассе «Екатеринбург-Тюмень». Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. Тело погибшего подсудимый отвез и спрятал в лесу. 

О пропаже убитого заявили в полицию его родственники. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские Богдановичского района провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых сотрудники МВД вышли на след преступника и установили место нахождения трупа. 

Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает СУ СК Свердловской области. 
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