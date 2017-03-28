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Новости Нижнего Тагила

Водитель автобуса сбил пожилую женщину на перекрестке в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

28 марта 2017, 09:30Добавить новость
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27 марта в Нижнем Тагиле в утренние часы водитель маршрутного автобуса, совершавший движение по маршруту № 25 «ГГМ-Тагилстрой», допустил наезд на пешехода на перекрестке Мира-Циолковского. Пешеход – женщина 1949 г. р. госпитализирована в медучреждение с диагнозом гематома мозга и перелом основания черепа. 
 
Установлено: водитель при осуществлении поворота, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движения пешеходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД


 
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