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Новости Нижнего Тагила

Водитель ВАЗ скрылся после ДТП на перекрёстке Фрунзе-Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

28 марта 2017, 11:25Добавить новость
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Столкновение между двумя автомобилями ВАЗ произошло 28 марта в 8:10 на перекрёстке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле.

Авария произошла при следующих обстоятельствах: водитель автомобиля ВАЗ 2112 не предоставил преимущество при движении водителю «Лады Калина».

После столкновения водитель ВАЗ 2112 скрылся с места ДТП. 

 

 

 

 

 

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Видео канала: С Тагила.

 

В настоящее время водитель ВАЗ 2112 разыскивается. Как сообщил водитель автомобиля «Лада  Калина» 1955 г.р., сразу после аварии водитель тёмно-зелёной ВАЗ 2112 скрылся с места происшествия. Водитель назвал числа государственного номера скрывшегося автомобиля – 247, но отметил, что может ошибаться, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.


Каждый из жителей Нижнего Тагила может поспособствовать розыску беглеца. При обнаружении подобного автомобиля со следами механических повреждений сотрудники ГИБДД рекомендуют обращаться в полицию.

Напомним, в прошлом году сбежавшие с места ДТП подростки Нижнего Тагила, нанесшие ущерб более чем на 200 000 рублей, смогли избежать наказания.  

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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