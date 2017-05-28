Нетрезвый водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области (ФОТО)

Очевидец рассказал, что друзья ему сообщили о смертельном ДТП на трассе, пишет E1.ru. Выбежав на дорогу, он увидел, что с места аварии уезжает автомобиль Honda. Молодому человеку удалось запомнить лишь одну цифру госномера и цвет иномарки – темно-синий. На своем автомобиле он попытался разыскать преступника.



Однако позже виновник был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории города Берёзовский. Он был нетрезв. В ГИБДД начали проверку по факту жуткой аварии. Кроме того, предстоит выяснить, почему дети находились на трассе в столь поздний час.