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Нетрезвый водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области (ФОТО)

28 мая 2017, 12:00Добавить новость
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Недалеко от города Заречный в Свердловской области произошло ДТП, в котором погибли двое детей. Водитель на автомобиле Honda сбил девочек 2002 и 2003 годов рождения.

Очевидец рассказал, что друзья ему сообщили о смертельном ДТП на трассе, пишет E1.ru. Выбежав на дорогу, он увидел, что с места аварии уезжает автомобиль Honda. Молодому человеку удалось запомнить лишь одну цифру госномера и цвет иномарки – темно-синий. На своем автомобиле он попытался разыскать преступника.


Однако позже виновник был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории города Берёзовский. Он был нетрезв. В ГИБДД начали проверку по факту жуткой аварии. Кроме того, предстоит выяснить, почему дети находились на трассе в столь поздний час.

 

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Фото: E1.ru 
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