Рецидивист из Берёзовского был задержан в Екатеринбурге за нападение на таксиста и угон

Инцидент произошел ночью 25 мая, передает пресс-служба МВД по региону. Сотрудники ДПС заметили Renault без света и решили остановить нарушителя. Однако водитель проигнорировал просьбу инспекторов, разогнался и попытался уехать от правоохранителей. Началась погоня.



Выяснилось, что данный автомобиль объявлен в угон около часа назад. Вскоре иномарку удалось остановить. За рулем находился нетрезвый мужчина, у которого не оказалось документов на автомобиль.



Задержанный оказался 22-летним уроженцем Берёзовского. Ранее он ограбил цветочный магазин в столице Урала. Он также признался, что напал на таксиста, поскольку у него не было денег, чтобы расплатиться за услуги перевозки. Он ударил мужчину камнем по голове и уехал на рабочем автомобиле.



Известно, что ранее молодой рецидивист уже привлекался за побои и угоны. Из тюрьмы он освободился осенью прошлого года. Сейчас он отправится минимум на 10 лет лишения свободы за новое преступление.