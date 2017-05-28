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Новости Нижнего Тагила

Рецидивист из Берёзовского был задержан в Екатеринбурге за нападение на таксиста и угон

28 мая 2017, 11:45Добавить новость
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В столице Урала полицейские накануне задержали злоумышленника, подозреваемого в разбое и угоне такси.

Инцидент произошел ночью 25 мая, передает пресс-служба МВД по региону. Сотрудники ДПС заметили Renault без света и решили остановить нарушителя. Однако водитель проигнорировал просьбу инспекторов, разогнался и попытался уехать от правоохранителей. Началась погоня.

Выяснилось, что данный автомобиль объявлен в угон около часа назад. Вскоре иномарку удалось остановить. За рулем находился нетрезвый мужчина, у которого не оказалось документов на автомобиль.

Задержанный оказался 22-летним уроженцем Берёзовского. Ранее он ограбил цветочный магазин в столице Урала. Он также признался, что напал на таксиста, поскольку у него не было денег, чтобы расплатиться за услуги перевозки. Он ударил мужчину камнем по голове и уехал на рабочем автомобиле.

Известно, что ранее молодой рецидивист уже привлекался за побои и угоны. Из тюрьмы он освободился осенью прошлого года. Сейчас он отправится минимум на 10 лет лишения свободы за новое преступление.

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