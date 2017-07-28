3 человека погибли в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

28 июля автомобиль Toyota двигался из Перми в Екатеринбург. По неизвестным пока причинам, 45-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-217130.



В результате аварии погибли водитель автомобиля ВАЗ, его пассажир, мальчик 14 лет, и 62-летний пассажир Toyota. Водитель иномарки и второй пассажир в тяжёлом состоянии были доставлены в госпиталь, сообщает Ura.ru.



Полиция на данный момент устанавливает конкретные причины аварии и степень вины её участников.