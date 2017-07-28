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Новости Нижнего Тагила

4 000 рублей потребовал сотрудник похоронного бюро с екатеринбурженки за возврат паспорта ее умершей матери (ФОТО)

28 июля 2017, 11:00Добавить новость
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Еще один случай незаконных действий ритуального агентства зафиксирован в Екатеринбурге.

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина. Она сообщила о том, что после смерти ее матери ектаринбурженка обратилась в бюро ритуальных услуг «Ритуал хелп», которое ей порекомендовала женщина, позвонившая по телефону.

Звонок этот состоялся после того, как екатеринбурженка сообщила о смерти родственницы скорой помощи и полиции.

Позвонившая представилась сотрудницей полиции и порекомендовала женщине обратиться в якобы муниципальную службу, где ей окажут бесплатные услуги по перевозке покойников, сообщает РИА URA.RU.

Жительница Екатеринбурга Елена так и сделала. Тело матери было перевезено. При этом сотрудник, приехавший к ней в квартиру, забрал паспорт ее матери, сказав, что он нужен для оформления в морге. Кстати, данный сотрудник ранее служил в полиции. 

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Фото: URA.RU

В тот день к дочери умершей приезжало несколько представителей разных похоронных бюро. Спустя один день, Елена позвонила в бюро ритуальных услуг, где находился паспорт, чтобы обговорить дальнейшие действия, и сообщила, что она договорилась с другой фирмой об оказании услуг.

На это ей ответили, что просто так она паспорт забрать не сможет и потребовали 4 000 рублей. Женщина обратилась в полицию, которая и помогла Елене вернуть паспорт.

Напомним, данная компания Екатеринбурга уже не раз попадала в поле зрения полиции и СМИ

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