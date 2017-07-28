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Новости Нижнего Тагила

7-летний житель Серова наглотался таблеток и находится в реанимации

28 июля 2017, 09:00Добавить новость
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В Серове 7-летний мальчик наглотался таблеток и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел накануне. Женщина, работающая медсестрой, одна воспитывает двоих детей – мальчика и девочку. В злополучный день у нее возникла необходимость отлучиться в магазин и оставить детей одних.

Мама ребят работает медсестрой, и в настоящий момент она находилась на больничном. Для лечения ей выписали таблетки от спазма мышц, их она хранила в дамской сумочке. В момент отсутствия родительницы ребенок достал лекарство и выпил около 10 таблеток.

Мальчик госпитализирован в больницу с медикаментозным отравлением. Сейчас он находится в реанимации. Благодаря своевременно проведенной терапии, его здоровью ничего не угрожает. Скоро его переведут в обычную палату, сообщает «Глобус Серов».

Когда сотрудникам полиции представится возможность опросить ребенка в присутствии его законных представителей, скорее всего, это произойдет завтра, тогда и выяснится точная причина случившегося – с чем спутал мальчик таблетки, почему он их принял внутрь, -- пояснил официальный представитель МВД региона Валерий Горелых. 

 
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