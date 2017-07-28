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Новости Нижнего Тагила

7-летняя девочка утонула в поселке Висим под Нижним Тагилом (ФОТО)

28 июля 2017, 16:00Добавить новость
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Чрезвычайное происшествие: 7-летняя девочка утонула под Нижним Тагилом. В данный момент проводится проверка.

В поселке Висим под Нижним Тагилом утонула 7-летняя девочка. О подробностях происшествия рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что сообщение о найденном теле поступило в ОП № 21 вечером 27 июля. На указанное место срочно была выслана следственно-оперативная группа во главе с подполковником Андреем Кузнецовым.

Личность установили быстро: погибшей признали девочку по имени Марина 2010 года рождения. На момент смерти ей еще не исполнилось семи лет. При проведении осмотра тела и места происшествия следов насильственной смерти не обнаружили, окончательная причина гибели будет установлена после проверки, -- пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 

Как удалось выяснить, девочка росла в обеспеченной благополучной семье, в Висиме гостила у бабушки. Днем 27 июля Марина вместе с подругой, которая была на 2 года младше нее, надолго осталась без присмотра родственников. Взрослые в момент происшествия находились в бане. Подружки решили прогуляться, и когда их отсутствие заметили, было уже поздно. Младшую девочку нашли возле небольшого пруда неподалеку от участка – она громко плакала и звала взрослых на помощь. Она рассказала, что во время игры Марина случайно поскользнулась на деревянном мостике и упала в воду. Плавать девочка не умела, а выбраться самостоятельно из пруда было невозможно.

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Фото: В. Н. Горелых
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