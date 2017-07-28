Дождевая вода насквозь проходит через щели в стенах многоэтажки на ГГМ в Нижнем Тагиле: в квартирах отходят обои и стоят вёдра вдоль стен (ФОТО)

Эта ситуация возникла далеко не вчера. Дом был построен в 1996 году, ровно 21 год назад. Он возводился наливным методом, то есть когда стены заливаются непрерывно бетоном, пока тот ещё не успел окончательно засохнуть.



Однако по объективным причинам непрерывно проводить заливку 16-этажного дома не вышло, если судить по результатам.

Во многих местах бетон уже высыхал, когда на него начинали укладывать новый слой. Эти две разные консистенции не схватились достаточно хорошо, и получилось много щелей. В основном доставляют неудобства они с внешней стороны дома. Поскольку, когда ливень, особенно с ветром, в эти щели тут же заливает воду и она попадает внутрь, -- пояснила редакции TagilCity.ru старшая по дому.



Кто-то из жильцов расширял эти щели и заливал водоотталкивающими смесями, а саму стену покрывали водоотталкивающими плитами.

Иначе вода водопадом прямо бежит по стене. Когда мы 21 год назад заехали в этот дом, то проблему увидели не сразу. Но когда начался дождь - вода хлестала прямо сквозь стену. Сейчас, видимо, песчинки бетона уже засорили частично щели и она просто бежит, -- рассказала одна из жительниц



Жители уже не раз жаловались на это, управляющие компании пытались что-то предпринять: красили стены водоотталкивающей краской, промазывали большие щели снаружи, только это мало помогло.

В начале месяца редакции редакции TagilCity.ru в управляющей компании сообщили, что ждут, когда стены высохнут, чтобы заделать щели в стенах. Хотя, если посмотреть на лето в этом году, то вполне возможно, что дело с места не тронется. О других вариантах не сообщалось.



Вероятно, что жители ещё один год, а может и не один, будут расставлять вёдра вдоль стен в дождь и раз за разом переделывать ремонты в ожидании пока улучшится климат на Урале или в управляющей компании всё-таки найдут, как решить проблему, которой в этом месяце уже исполнился 21 год.