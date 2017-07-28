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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль с екатеринбурженкой и грудным ребенком пострадал в результате ДТП (ФОТО)

28 июля 2017, 10:25Добавить новость
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В уральской столице произошло ДТП, в котором пострадали грудной младенец и его мать.

27 июля в районе остановки «ДК ВОС», в Екатеринбурге, столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них при совершении маневра на дороге не рассчитал условия безопасности при развороте и врезался в авто Kia.

Машина перевернулась и встала на крышу. Серьезных травм никто из участников ДТП не получил. Пострадал только транспорт.

В салоне перевернувшейся машины находились женщина со своим грудным ребенком, сообщает Е1.RU. 

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Фото: Е1.RU

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